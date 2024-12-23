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Никон Артемонович Богданов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Никон Артемонович Богданов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
498-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 172 жен
Урожд. - Богданова Ольга Ивановна
Отец - Богданов Иван Артемонович, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Богданова Ульяна Кузьминична (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Пименовна Богданова, крестьянская жена (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никон Артемонович Богданов, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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