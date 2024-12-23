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Лобазе Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лобазе Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
497-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 171 жен
Урожд. - Лобазе Ольга Георгиевна
Отец - Лобаз? Георгий Васильевич, запасной рядовой (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лобазе Мария Ивановна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефросинья Софоновна Онушенкова, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Савелий Иванович Анушенков, запасной ефрейтор (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Неразборчиво написана фамилия отца
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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