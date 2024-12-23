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Михаил Евгеньевич Попков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Михаил Евгеньевич Попков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
496-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 170 муж
Урожд. - Ципин Пётр Иосифович
Отец - Ципин Иосиф Евстафьевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ципина Агафья Тимофеевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Кодратьевна Созонтова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Евгеньевич Попков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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