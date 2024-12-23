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Ципин Пётр Иосифович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ципин Пётр Иосифович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
496-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 33
Полная запись МК
Счёт родившихся: 170 муж
Урожд. - Ципин Пётр Иосифович
Отец - Ципин Иосиф Евстафьевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ципина Агафья Тимофеевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Кодратьевна Созонтова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Евгеньевич Попков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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