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Янченко Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Янченко Евдокия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
494-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 168 муж
Урожд. - Янченко Иван Никитич
Отец - Янченко Никита Алексеевич, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Янченко Евдокия Михайловна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Михайлович Даниловский, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Стефанида Ивановна Новикова, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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