Карп Ефимович Матюхов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Ефимович Матюхов

Карп Ефимович Матюхов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Карп Ефимович Матюхов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
493-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 167 муж
Урожд. - Жук Иван Алексеевич
Отец - Жук Алексей Георгиевич, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Жук Мария Федотовна (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Карп Ефимович Матюхов, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Пименовна Дербилова, крестьянская жена (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.