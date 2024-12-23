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Ильин Дмитрий Варлаамович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ильин Дмитрий Варлаамович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
492-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 166 муж
Урожд. - Ильин Иван Дмитриевич
Отец - Ильин Дмитрий Варлаамович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ильина Анастасия Васильевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефим Саввич Бизин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Кузьминична Ильина, крестьянская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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