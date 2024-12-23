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Мария Ефимовна Ковалева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Ефимовна Ковалева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
491-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 165 муж
Урожд. - Пискунов Иван Павлович
Отец - Пискунов Павел Митрофанович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пискунова Ефросинья Алексеевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Ефимовна Ковалева, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Сергей Алексеевич Стефанов, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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