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Долженок Алексей Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Долженок Алексей Никитич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
489-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 31
Полная запись МК
Счёт родившихся: 163 муж
Урожд. - Долженок Иван Алексеевич
Отец - Долженок Алексей Никитич, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Долженок Ирина Степановна (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Павловна Морецкая, крестьянская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Игнатий Прокопьевич Чернявский, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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