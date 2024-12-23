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Сорока Акулина Онисимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сорока Акулина Онисимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
485-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 159 жен
Урожд. - Сорока Акулина Онисимовна
Отец - Сорока Онисим Трофимович, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сорока Дарья Зар (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Нет листа с восприемниками
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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