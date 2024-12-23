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Ефременко Яким Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ефременко Яким Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
484-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 30
Полная запись МК
Счёт родившихся: 158 муж
Урожд. - Ефременко Фёдор Якимович
Отец - Ефременко Яким Павлович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ефременко Матрона Семёновна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Нет листа с восприемниками
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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