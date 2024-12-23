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Иосиф Дмитриевич Бартяев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иосиф Дмитриевич Бартяев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
482-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ново-Троицкое, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.
Дата крещения
14.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 156 муж
Урожд. - Черепанов Фёдор Иванович
Отец - Черепанов Иван Иванович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Черепанова Дарья Иосифовна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иосиф Дмитриевич Бартяев, крестьянин (д. Ново-Троицкое, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Воспр. - Матрона Петровна Скорева, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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