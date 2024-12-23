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Михаил Аверкиевич Койков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Михаил Аверкиевич Койков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
481-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 155 жен
Урожд. - Мальцева Акулина Назариевна
Отец - Мальцев Назарий Ильич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мальцева Мария Тимофеевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Аверкиевич Койков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феоктиста Тимофеевна Вележанина, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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