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Андрей Игнатьевич Казначенок

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Андрей Игнатьевич Казначенок
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
480-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной унтер-офицер
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 154 муж
Урожд. - Гонак Александр Ульянович
Отец - Гонак Ульян Карпович, крестьянин (п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гонак Евдокия Алексеевна (п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Игнатьевич Казначенок, запасной унтер-офицер (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Христина Елисеевна Макаренок, крестьянская дочь девица (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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