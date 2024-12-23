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Гонак Александр Ульянович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Гонак Александр Ульянович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
480-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 29
Полная запись МК
Счёт родившихся: 154 муж
Урожд. - Гонак Александр Ульянович
Отец - Гонак Ульян Карпович, крестьянин (п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гонак Евдокия Алексеевна (п. Мало-Юлтурайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Игнатьевич Казначенок, запасной унтер-офицер (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Христина Елисеевна Макаренок, крестьянская дочь девица (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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