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Слюдиков Борис Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Слюдиков Борис Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
477-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 151 муж
Урожд. - Слюдиков Фёдор Борисович
Отец - Слюдиков Борис Петрович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Слюдикова Матрона Павловна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Илья Николаевич Азаренок, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ольга Георгиевна Сливкина, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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