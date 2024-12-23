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Шлеменков Фёдор Трофимович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шлеменков Фёдор Трофимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
476-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 150 муж
Урожд. - Шлеменков Фёдор Трофимович
Отец - Шлеменков Трофим Иванович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шлеменкова Екатерина Елисеевна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Игнатьевич Казначенок, запасной унтер-офицер (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Христина Елисеевна Макаренок, крестьянская дочь девица (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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