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Корчемова Евгения Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Корчемова Евгения Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
474-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.06.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
03.06.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 148 жен
Урожд. - Корчемова Акулина Игнатиевна
Отец - Корчемов Игнатий Наумович, запасной рядовой (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Корчемова Евгения Филипповна (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Лаврентьевна Букланова, крестьянская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Филипп Евдокимович Долженок, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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