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Климова Феодосия Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Климова Феодосия Филипповна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
473-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
27.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 28
Полная запись МК
Счёт родившихся: 147 жен
Урожд. - Климова Феодосия Филипповна
Отец - Климов Филипп Васильевич, отставной рядовой (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Климова Наталья (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Георгиевич Жуков, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Петровна Каллистратова, крестьянская дочь девица (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано отчество матери
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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