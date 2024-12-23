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Малахий Евсеевич Криворотов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Малахий Евсеевич Криворотов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
472-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной унтер-офицер
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
27.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 146 жен
Урожд. - Барауля Феодосия Моисеевна
Отец - Барауля Моисей Ильич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Барауля Домника Денисовна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Антонина Павловна Криворотова, крестьянская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Малахий Евсеевич Криворотов, запасной унтер-офицер (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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