Мария Саввична Серобаба
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Мария Саввична Серобаба
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 471-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.05.1901
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. пункт приписки
- д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
- Дата крещения
- 27.05.1901
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 27
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 145 муж
Урожд. - Рядовой Никифор Хрисанфович
Отец - Рядовой Хрисанф Григорьевич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рядовая Параскева Каллистратовна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Саввична Серобаба, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наум Константинович Грицина, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.