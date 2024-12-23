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Наум Константинович Грицина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Наум Константинович Грицина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
471-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
27.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 145 муж
Урожд. - Рядовой Никифор Хрисанфович
Отец - Рядовой Хрисанф Григорьевич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рядовая Параскева Каллистратовна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Саввична Серобаба, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наум Константинович Грицина, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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