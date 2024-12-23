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Сёма Ефросинья Гордеевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сёма Ефросинья Гордеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
470-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 144 жен
Урожд. - Сёма Ефросинья Гордеевна
Отец - Сёма Гордей Саввич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сёма Пелагея Силеверстовна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Ефимовна Серобаба, солдатская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Игнатий Саввич Сёмо, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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