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Рященко Параскева Захарьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Рященко Параскева Захарьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
469-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 143 жен
Урожд. - Рященко Елена Сергеевна
Отец - Рященко Сергей Иванович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рященко Параскева Захарьевна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Ивановна Павленкова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никита Тимофеевич Павленко, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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