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Пасюк Елена Прокопиевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пасюк Елена Прокопиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
468-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 142 жен
Урожд. - Пасюк Елена Прокопиевна
Отец - Пасюк Прокопий Яковлевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пасюк Ольга Сидоровна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Степановна Нестерович, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Петрович Ласковец, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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