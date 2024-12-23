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Анна Прохоровна Поединкова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анна Прохоровна Поединкова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
467-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 141 муж
Урожд. - Гусев Алексей Иванович
Отец - Гусев Иван Григорьевич, крестьянин (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гусева Екатерина Степановна (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Прохоровна Поединкова, крестьянская дочь девица (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Петр Михайлович Кустов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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