Елизавета Михайловна Дракина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Михайловна Дракина

Елизавета Михайловна Дракина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Елизавета Михайловна Дракина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
466-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 140 муж
Урожд. - Адашев Алексей Павлович
Отец - Адашев Павел Миронович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Адашева Мелания (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елизавета Михайловна Дракина, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Потапий Дорофеев, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано отчество матери
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.