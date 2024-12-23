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Анна Герасимовна Фаддеева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анна Герасимовна Фаддеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
465-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 139 жен
Урожд. - Фаддеева Александра Гордеевна
Отец - Фаддеев Гордей Алексеевич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Фаддеева Наталья (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Герасимовна Фаддеева, солдатская жена (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано отчество матери
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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