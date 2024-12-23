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Нестерович Сергей Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Нестерович Сергей Тимофеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
463-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 137 муж
Урожд. - Нестерович Сергей Тимофеевич
Отец - Нестерович Тимофей Дометьевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Нестерович Варвара Григорьевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Михеевна Галуза, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Устин Иванавич Прихотько, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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