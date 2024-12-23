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Нестерович Андрей Кириллович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Нестерович Андрей Кириллович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
462-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 136 муж
Урожд. - Нестерович Андрей Андреевич
Отец - Нестерович Андрей Кириллович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Нестерович Матрона Романовна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Ананьевна Галуза, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Каллистрат Иванович Сацункевич, крестьянский сын (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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