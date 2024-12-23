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Денисенко Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Денисенко Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
461-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 135 муж
Урожд. - Денисенко Фёдор Иванович
Отец - Денисенко Иван Иванович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Денисенко Елизавета Георгиевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Григорьевна Ковалева, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иларион Фёдорович Ильюшенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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