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Василий Степанович Костюкевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василий Степанович Костюкевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
459-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 133 муж
Урожд. - Кужель Александр Андреевич
Отец - Кужель Андрей Кузьмич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кужель Александра Григорьевна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Степанович Костюкевич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - София Кузьминична Кужель, крестьянская дочь девица (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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