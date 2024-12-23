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Кузнецов Сидор Фаддеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Кузнецов Сидор Фаддеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
458-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 132 муж
Урожд. - Кузнецов Кирилл Сидорович
Отец - Кузнецов Сидор Фаддеевич, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кузнецова Ксения Евграфовна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна Чурина, крестьянская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Сидорович Вахрушев, крестьянский сын (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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