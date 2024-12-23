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Роговая Елена Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Роговая Елена Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
457-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 131 жен
Урожд. - Роговая Елена Ивановна
Отец - Роговой Иван Иванович, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Роговая Анастасия Семёновна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Ивановна Щербицкая, крестьянская жена (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Семёнович Жойдик, солдатский сын (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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