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Кульченко Роман Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Кульченко Роман Никитич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
453-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 127 муж
Урожд. - Кульченко Николай Романович
Отец - Кульченко Роман Никитич, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кульченко Агафья Дмитриевна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Иванович Рященко, запасной рядовой (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Ивановна Рященко, крестьянская дочь девица (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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