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Агафья Тимофеевна Ципина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Агафья Тимофеевна Ципина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
452-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 126 муж
Урожд. - Ковязин Николай Изотович
Отец - Ковязин Изот Дмитриевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковязина Евдокия Алексеевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Тимофеевна Ципина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Данил Игнатьевич Плаксин, крестьянин (д. Колбышево, Логиновская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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