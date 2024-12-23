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Овсянников Иван Ипполитович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Овсянников Иван Ипполитович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
450-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 124 муж
Урожд. - Овсянников Николай Иванович
Отец - Овсянников Иван Ипполитович, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Овсянникова Параскева Константиновна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Иосифовна Нелюбина, солдатская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матвей Максимович Шитигин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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