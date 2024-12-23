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Мотовилова Феодосия Антоновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мотовилова Феодосия Антоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
449-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.05.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.05.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 123 муж
Урожд. - Мотовилов Николай Петрович
Отец - Мотовилов Петр Пантелеймонович, запасной рядовой (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мотовилова Феодосия Антоновна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марина Иосифовна Шестакова, крестьянская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Филипп Антонович Шепелев, запасной рядовой (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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