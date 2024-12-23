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Тимофей Феодосьевич Вележанин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тимофей Феодосьевич Вележанин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
448-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 122 жен
Урожд. - Горбенко Мавра Михайловна
Отец - Горбенко Михаил Сергеевич, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Горбенко Наталья Ивановна (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Сергеевна Кравченко, крестьянская жена (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Тимофей Феодосьевич Вележанин, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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