Саяпин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаяпин Сергей Алексеевич

Саяпин Сергей Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Саяпин Сергей Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
447-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 121 муж
Урожд. - Саяпин Василий Сергеевич
Отец - Саяпин Сергей Алексеевич, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Саяпина Матрона Максимовна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Фёдорович Чижиков, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Фёдоровна Павленкова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.