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Сатюкова Пелагея Анисимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сатюкова Пелагея Анисимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
446-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 120 жен
Урожд. - Сатюкова Пелагея Анисимовна
Отец - Сатюков Анисим Яковлевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сатюкова Евдокия Минична (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александр Минич Прокушев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Артемьевна Ковригина, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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