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Елиазар Капитонович Кислицин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Елиазар Капитонович Кислицин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
443-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 117 муж
Урожд. - Лобанов Василий Евстафиевич
Отец - Лобанов Евстафий Лаврентьевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лобанова Пелагея Владимировна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Лаврентьевна Лобанова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елиазар Капитонович Кислицин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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