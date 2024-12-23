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Чигишева Мавра Леонтьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Чигишева Мавра Леонтьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
440-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 114 муж
Урожд. - Чигишев Василий Флорович
Отец - Чигишев Флор Дмитриевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чигишева Мавра Леонтьевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Карп Ефимович Токмин, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Раиса Флоровна Чигишева, солдатская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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