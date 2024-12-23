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Койков Василий Трофимович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Койков Василий Трофимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
439-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 113 муж
Урожд. - Койков Трофим Васильевич
Отец - Койков Василий Трофимович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Койкова Александра Пахомовна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Пахомович Форленков, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Трофимовна Койкова, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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