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Босенко Александра Денисовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Босенко Александра Денисовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
438-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 112 жен
Урожд. - Босенко Александра Денисовна
Отец - Босенко Денис Феопемптович, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Босенко Ксения Денисовна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Гаврил Саввич Коротенко, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Макаровна Малоштанова, дворянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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