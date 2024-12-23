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Яким Михайлович Евтихиев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Яким Михайлович Евтихиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
437-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
11.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 111 муж
Урожд. - Сорокин Терентий Гаврилович
Отец - Сорокин Гаврил Степанович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сорокина Мелания Трофимовна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Иларионовна Макаренкова, солдатская жена
Воспр. - Яким Михайлович Евтихиев, крестьянин
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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