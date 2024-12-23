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Мария Федотовна Комелькова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Федотовна Комелькова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
436-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Дата крещения
11.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 111 муж
Урожд. - Сорокин Алексондр Гаврилович
Отец - Сорокин Гаврил Степанович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сорокина Мелания Трофимовна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елисей Яковлевич Макаренко, крестьянин
Воспр. - Мария Федотовна Комелькова, солдатская жена
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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