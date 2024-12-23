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Шепелев Александр Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шепелев Александр Яковлевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
435-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 110 муж
Урожд. - Шепелев Александр Яковлевич
Отец - Шепелев Яков Никитич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шепелева Елена Матвеевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Фёдоровна Сысолятина, крестьянская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Георгиевич Сысолятин, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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