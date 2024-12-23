Попельнух Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопельнух Иван Афанасьевич

Попельнух Иван Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Попельнух Иван Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
434-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 109 муж
Урожд. - Попельнух Александр Иванович
Отец - Попельнух Иван Афанасьевич, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Попельнух Мария Савельевна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - …Павловна Лисянская, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Афанасьевич Попельнух, запасной унтер-офицер (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно имени восприемницы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.