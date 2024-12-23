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Новоселова Агафья Борисовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Новоселова Агафья Борисовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
432-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.04.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 107 жен
Урожд. - Новоселова Агафья Борисовна
Отец - Новоселов Борис Иванович, запасной унтер-офицер (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Новоселова Евдокия Матвеевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Николаевна Новоселова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Сергей Капитонович Кислицин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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